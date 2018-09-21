Продолжува судењето за „27 април“, ќе се сослушуваат сведоци

21.09.2018 | 09:01

Прочитано: 345

Со сослушување на сведоци предложени од обвинителствово денеска во Кривичниот суд во Скопје продолжува судскиот процес за случувањата во Собранието на Република Македонија на 27 април минатата година. За денеска е закажано сведочење на повеќе сведоци, меѓу кои Курто Дудуш, Агим Нухиу, Сашо Тасевски, Владимир Трајков.

На претходното рочиште беа сослушани само двајца од предвидените сведоци, бидејќи судијката Добрила Кацарска го одложи, откако на обвинетиот Мунир Пепиќ му се слоши и требаше да оди на лекарски преглед.

Обвинетите во случајот за настаните од 27 април се товарат за терористичко загрозување на уставниот поредок. Тие пред судот кажаа дека го разбираат обвинението, но не се чувствуваат за виновни.

На обвинителната клупа се Љубен Арнаудов, Сашо Василевски, Крсто Мукоски, Љупчо Димовски, Јохан Тарчуловски, Митко Чавков, Митко Пешовски, Душко Лазаров, Горан Јошевски-Леви, Оливер Поповски, Оливер Радулов, Сашко Марковски, Мунир Пепиќ, Абдуљфета Алими, Елена Доцевска-Божиновска, Иван Цветановски, Борис Дамовски, Богдан Илиевски-Бетмен, Владо Јовановски, Игор Дурловски, Стефан Младеновски, Михаил Младеновски, Захарие Симовски, Младен Додевски, Јане Ченто, Горанче Ангеловски, Игор Југ, Илија Славески, Влатко Трајков, Вилијам Михајловски, Никола Митревски-Кољо, Александар Василевски-Нинџа и Митре Питроповски.