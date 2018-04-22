Напаѓач целосно гол пукал во ресторан во САД, четворица мртви

22.04.2018 | 14:31

Прочитано: 1024

Четири лица загинаа и уште толку се ранети, кога еден напаѓач отвори оган во ресторан во американскиот град Нешвил, објави „Фокс Њуз“.

Напаѓачот, кој бил целосно гол, отворил оган во ресторанот „Вафле хаус", убил четворица и уште четири лица ранил, а потоа побегнаа.

Локалната полиција соопшти дека за нападот е осомничен 29-годишниот Тревис Реинкинг од Мортон и ги повика граѓаните да пријават доколку забележат „гол човек кој лута по улици".

Напаѓачот дошол пред ресторанот со своето возило и почнал да пука околу 3. 32 по локално време.