Ѕвезденото небо повторно светеше за Тоше

03.11.2018 | 18:03

Прочитано: 499

Измешани емоции, насмевки и солзи, неговото омилено ѕвездено небо и познатите рефрени вчеравечер ја сочинуваа атмосферата на концертот во чест на нашиот единствен Тоше Проески

Во комплетно исполнетата Арена „Борис Трајковски“, дел од македонските и балканските музички ѕвезди ги пееја неговите познати рефрени во еден глас заедно со присутната публика. Каролина Гочева, Наум Петрески, Даниел Кајмаковски, Тамара Тодевска, Тијана Дапчевиќ, Александар Тарабунов, Антонија Гиговска, Александра Јанева, Владо Калембер, Бојан Маровиќ, Фрајле, Александра Радовиќ, Борис Новковиќ се дел од пејачите кои настапија придружувани од бендот на Тоше. Одново ги споделија сеќавањата, емоциите, болката за човекот со незамемлив глас, насмевка и харизма.

На концертот беа промовирани и две од песните кои се најдоа на новиот постхумно објавен албум, за кои се изработени видео записи и тоа насловната – „Secret Place“ и песната "When I've got the sunlight“. Албумот го продуцираше познатиот Енди Рајт кој вчеравечер и се обрати на публиката, употребувајќи ги омилените зборови на Тоше “Ве сакам сите.“

И по 11 години ништо не е исто без Тоше, но одново успеа да не спои љубовта која ја носиме и чуваме за него. Впечатоците од концертот се дека атмосферата беше волшебна, имаше се, но неговото присуство ни недостасуваше најмногу.