16.04.2018 | 11:22

Прочитано: 377

Некогаш популарната Ар-ен-би група „Дестинис Чајлдс“ повторно се појавија заедно на сцена и тоа на фестивалот „Coachella“ во саботата.

Кели Роуланд и Мишел Вилијамс по три години пауза и се придружија на Бијонсе на сцената, па заедно отпеаја три од нивните хитови од периодот кога беа група. Имено, настапот беше збогатен со „Lose My Breath", „Say My Name" и „Soldier".